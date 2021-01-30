شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أول طلبات مدرب الإسماعيلي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اتفق الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، على تنظيم مباراة ودية أمام فريق الكهرباء، بناءا على طلب من المدير الفنى الجديد دراجان يوفيتش، من أجل الوقوف على مستوى كافة عناصر الفريق، لبدء مهمته في قيادة سفينة الدراويش خلال الفترة المقبلة.

وكان مدرب الدراويش الجديد، تابع مواجهة بيراميدز والتى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.