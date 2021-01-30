شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يكتسح الهلال بثلاثية ويتوج بطلًا لكأس السوبر السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج فريق نادي النصر بكأس السوبر السعودي، للمرة الثانية على التوالي، وذلك بعد الفوز الكبير الذي حققه على حساب نادي الهلال، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريق مساء اليوم السبت، على ملعب على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

سجل أهداف النصر بيتروس ماتيوس في الدقيقة 62، وعبدالرازق حمدالله 82، وسامي النجعي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.