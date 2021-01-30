شكرا لقرائتكم خبر عن فخر الدين يوسف: «الحظ أنقذ بيراميدز من هزيمة ثقيلة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال التونسي فخر الدين بن يوسف، لاعب الفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، إن الحظ عاند فريقه وأنقذ بيراميدز من خساره ثقيلة.

وأضاف بن يوسف، أن الإسماعيلي لعب للفوز من البداية ونجح في محاصرة لاعبي بيراميدز أغلب فترات المباراة.

وتعادل الإسماعيلي، مع بيراميدز 1/1 في المباراة التي جرت «السبت»، ضمن مباريات الجولة العاشرة للدوري.