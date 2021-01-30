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فخر الدين يوسف: «الحظ أنقذ بيراميدز من هزيمة ثقيلة»

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إيهاب الفولي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال التونسي فخر الدين بن يوسف، لاعب الفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، إن الحظ عاند فريقه وأنقذ بيراميدز من خساره ثقيلة.

وأضاف بن يوسف، أن الإسماعيلي لعب للفوز من البداية ونجح في محاصرة لاعبي بيراميدز أغلب فترات المباراة.

وتعادل الإسماعيلي، مع بيراميدز 1/1 في المباراة التي جرت «السبت»، ضمن مباريات الجولة العاشرة للدوري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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