شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير مارسيليا تقتحم النادي.. وتأجيل مواجهة الفريق أمام رين بالدوري الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجلت رابطة دوري كرة القدم الفرنسية للمحترفين، مواجهة أوليمبيك مارسيليا مع ستاد رين، على ملعب (فيلودروم)، ضمن الجولة الـ22 من «الليج آ»، بسبب أعمال الشغب التي قامت بها جماهير الأول، واقتحامها لمركز التدريبات للمطالبة باستقالة الإدارة.

وكان مزمعا إقامة المباراة مساء اليوم، قبل أن تقرر الرابطة تأجيلها بسبب أعمال الشغب.

وأشارت شبكة «آر تي إل» إلى تعرض أحد لاعبي الفريق، للاعتداء من جانب الجماهير، بينما تعرضت بعض منشآت النادي للتخريب.

وكانت شرطة مارسيليا، قد ألقت القبض على 25 مشجعا على الأقل، من جماهير فريق الجنوب، عقب اقتحام منشآت النادي للمطالبة باستقالة الإدارة.

ومن خلال الصور المتداولة عبر الإنترنت، ظهرت بعض الجماهير وهي تلقي بأغراض مختلفة داخل المجمع، بينما تمكن بعضهم من اقتحامه.

ويحتل مارسيليا المركز السابع في «الليج آ»، برصيد 32 نقطة، مع مباراتين مؤجلتين، ويبتعد بفارق 14 نقطة كاملة عن المتصدر، أوليمبيك ليون.