شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: الإسماعيلي لعب أفضل مبارياته بالموسم الحالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حازم إمام، نجم الزمالك الأسبق، إن الإسماعيلي لعب أفضل مبارياته هذا الموسم أمام بيراميدز.

وأشار إمام إلى أن «سر تفوق الإسماعيلي خلال اللقاء هو الحالة الفنية المتميزة التي كان عليها الثنائي محمد عادل ومحمود عبدالعاطي (دونجا)».

وشدد إمام على أن لاعبي الإسماعيلي بمقدورهم تصحيح الأوضاع خلال الفترة المقبلة، والتقدم في جدول المسابقة، بعد المستوى الذي ظهروا عليه أمام بيراميدز.

وتعادل الإسماعيلي مع بيراميدز 1/1 في المباراة التي جمعتهما «السبت» ضمن مباريات الجولة العاشرة للدوري.