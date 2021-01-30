شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إصابة عبدالله السعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علمت «المصري اليوم» أن التشخيص المبدئي لعبدالله السعيد الذي تعرض للإصابة خلال مواجهة بيراميدز مع الإسماعيلي في الدوري الممتاز هو شد في العضلة الأمامية.

وأكد مصدر بالجهاز الفني للفريق أن اللاعب سيخضع للأشعة المقطعية خلال ساعات للتأكد من إصابته بشكل نهائي ومدة غيابه.

وتعادل الإسماعيلي مع بيراميدز 1/1 في المباراة التي جرت بينهما «السبت» ضمن مباريات الجولة العاشرة للدوري.