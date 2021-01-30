شكرا لقرائتكم خبر عن عطية صابر: الإسماعيلي سيعود لمكانه الطبيعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عطية صابر، المدرب العام للنادي الإسماعيلي، إن النتيجة التي انتهت بها مباراة بيراميدز، لا تعبر عن سير وأحداث اللقاء.

وتعادل الإسماعيلي مع بيراميدز 1/1 في المباراة التي جرت بينهما «السبت»، ضمن مباريات الجولة العاشرة للدوري.

وأضاف صابر أن الإسماعيلي قادر على العودة إلى مكانه الطبيعي في جدول المسابقة، وتجاوز الكبوة التي يمر بها الفريق حالياً.