شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الجزيري يظهر في الزمالك لإتمام انضمامه للقلعة البيضاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواجد التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي المقاولون العرب، داخل نادي الزمالك، من أجل التفاوض على انضمامه إلى صفوف الفريق الكروي الأول بالقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري.

وعقد الجزيري جلسة مع مسؤولي القلعة البيضاء للاتفاق على كافة التفاصيل المالية في حالة موافقة البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للزمالك.