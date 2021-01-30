شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سلة الأهلي: قدمنا مباراة جيدة أمام الاتصالات.. ونسعى للتتويج بدوري السوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى أشرف توفيق، المدير الفني للفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادى الأهلى، رضاه عن الفوز الذي حققه الفريق أمام الاتصالات، بنتيجة 73-68، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأضاف أن خسارة بطولة السوبر أثرت على اللاعبين نفسيا، وكان من المهم تحقيق الفوز على الاتصالات من أجل عودة الثقة للاعبين خلال المرحلة المقبلة، خصوصا أن المباراة كانت أمام منافس قوي يضم العديد من العناصر المتميزة.

وأوضح أن الأهلي تأثر بغياب عدد كبير من اللاعبين بسبب الإصابات، إلا أنه لديه ثقة في كل عناصر الفريق.

وشدد على صعوبة المواجهات القادمة في بطولة الدوري، إلا أن الأهلي دائمًا بمن حضر، والفريق سيسعى بقوة لتحقيق الفوز، مشيرًا إلى أنه يتعامل مع كافة الظروف التي تحيط بالفريق، خاصة في ظل أزمة غياب العديد من عناصر الفريق.