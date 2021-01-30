إيقاف 25 مشجعاً لمارسيليا بعد إقتحام النادي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 يناير 2021

أوقفت الشرطة الفرنسية 25 مشجعا على الأقل، من جماهير ​أولمبيك مارسيليا​، بعد اقتحام النادي للمطالبة باستقالة الإدارة.



وذكرت الشرطة، عبر حسابها على موقع "تويتر"، إن "300 مشجع هاجموا بعنف الضباط، الذين انتشروا لحماية مجمع (La Commanderie).

وأضافت أنه تقرر "الإرسال الفوري للتعزيزات"، لإنهاء أعمال الشغب التي اسفرت عن القبض على 25 شخصا، من قِبل قوات النظام.

وأظهرت الصور المتداولة عبر مواقع التواصل بعض الجماهير وهي تلقي بأغراض مختلفة داخل المجمع، بينما تمكن بعضهم من اقتحامه وكانت الجماهير، تهتف مطالبة إدارة ​جاك هنري إيراود​ بالاستقالة.