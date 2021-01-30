الدوري المصري: لقاء بيراميدز والاسماعيلي ينتهي بالتعادل الإيجابي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 يناير 2021

ضمن منافسات الجولة الثامنة من ​الدوري المصري​ لكرة القدم، خيّم التعادل الإيجابي 1-1 على لقاء ​بيراميدز​ و​الاسماعيلي​ الذي جرى على استاد الاسماعيلية.



لم يستغل بيراميدز فرصة الصعود إلى المركز الثالث في ترتيب الدوري، وبالعودة إلى مجريات المباراة، افتتح التسجيل لاعب الاسماعيلي محمد عادل في الدقيقة الرابعة عشر، وجاء التعادل للبيراميدز بعد ثلاثة دقائق عن طريق اللاعب رمضان صبحي.

واستمر الشوط الثاني من المباراة بدون أهداف لتنتهي بنتيجة 1-1.

وبهذا التعادل، أصبح بيراميدز في المركز الخامس برصيد 15 نقطة، بينما يقع الاسماعيلي في المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط.