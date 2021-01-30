شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير فيصل بن خالد يُتوج بكأسي الملك لجياد الإنتاج والمستورد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، توج أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، الفائزين بجوائز كأسي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للفروسية، في نسختها الـ56، إذ سلم أمير منطقة الرياض هدية وكؤوس خادم الحرمين الشريفين للخيالة السعوديين المتمرنين عقب نهاية الشوط التاسع، حيث فاز بالمركز الأول الجواد «موضون» لإسطبل ذيب المراقيب، وجاء الأوائل الـ3 الخيالة محمد سليمان، وأحمد الطيار، ونواف العنزي، كما سلم عقب نهاية الشوط العاشر كأس خادم الحرمين الشريفين لخيل الإنتاج المحلي للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بعد فوز الجواد «البذالي» لإسطبل الأمير فيصل بن خالد.

وعقب نهاية الشوط الـ11 الذي فاز فيه الجواد «دريفو» لإسطبل الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، سلّم الأمير فيصل بن بندر كأس خادم الحرمين الشريفين للشوط مفتوح الدرجات للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز.

وفي ختام الحفل، عبر الأمير فيصل بن بندر عن سعادته بالمشاركة وقال: «أتشرف بتكليف سيدي خادم الحرمين الشريفين لي بأن أنوب عنه حفظه الله بتسليم الكأسين وبنفس الوقت سعيد أيضاً بمشاهدة خيالة سعوديين على مستوى راقٍ، أهنيهم على هذا المستوى وأشكر سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على هذا الدعم اللا متناهي للفروسية بهذا الميدان العريق الذي يحمل اسم المؤسس».

وأضاف: حقيقة هذه البلاد ولله الحمد تحظى بهذه العناية وهذا الاهتمام من القيادة الحكيمة التي فعلاً تجعل من الإنسان هو الأساس لكل بناء فاستراتيجية المملكة تنطلق من هذا المنطلق ونحن استمعنا إلى ولي العهد قبل يومين في تحدثه عن استراتيجية الرياض التي تعتبر من أعلى الاستراتيجيات بالعالم وما ذكره عن الرياض يعد فخرا واعتزازا لأبناء الرياض الذين يسعدون دائماً لأن يكونوا خير أداة لخير وطن وجميعنا نرفع الشكر والتقدير لولي العهد على هذه الاستراتيجية الجديدة ونتمنى إن شاء الله أن نوفق بأن ننفذها على أعلى مستوى بإذن الله.

وتابع: أنا أشاهد فعلاً ميدانا عالميا كل ليلة يتحفنا بنوعية جديدة من السباقات وبتواصل مستمر مع السباقات العالمية وبلا شك هذا العطاء وهذا التفوق الذي يحصل عليه هذا النادي وهذا الميدان هو بجهود واجتهاد أخي رئيس هيئة الفروسية الأمير بندر بن خالد الفيصل الذي فعلاً يؤدي دوره على أعلى مستوى وذهب بها لأعلى مستوياتها باسم الجميع أشكره وأتمنى له التوفيق وأن يتحفنا دائماً بعطاءات جديدة وبلقاءات جديدة كلها تنم عن حسن التنسيق والتوجه وأشكره باسم الجميع وأتمنى التوفيق لوطننا في كل المجالات.