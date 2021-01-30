رسميا.. الزمالك يتعاقد مع مروان حمدي.. والأبيض يضم ثاني صفقات يناير

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلن نادي الزمالك عن تعاقده رسميا مع مروان حمدي، مهاجم مصر للمقاصة، لمدة 4 سنوات ونصف، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتعويض رحيل المهاجم الشاب مصطفى محمد، الذي انتقل رسميًا لصفوف جالطة سراي التركى لمدة موسم ونصف الموسم على سبيل الإعارة..

وحضر اللاعب لمقر نادي الزمالك اليوم السبت، وأتم توقيعه للنادي الأبيض.

وكشف مصدر بنادي الزمالك لـ"صدى البلد"، عن أن الصفقة ستكلف الزمالك 11 مليون جنيه بالإضافة إلى حصول المقاصة على 15 % من نسبة إعادة بيع اللاعب أو إعارته مستقبلا لأي فريق.

وتعد الصفقة هي الثانية لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية، إذ سبق وتعاقد الزمالك مع أيمن حفني لاعب الفريق السابق في صفقة انتقال حر.

وشارك مروان حمدي في 7 مباريات مع مصر للمقاصة هذا الموسم، سجل فيهم 4 أهداف.

وسبق للمهاجم صاحب الـ24 عاما، الانضمام لمنتخب مصر في 2019 وخاض مباراتين دوليتين رفقة حسام البدري مدرب الفراعنة الحالي.