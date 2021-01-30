مران الأهلي الأول في قطر يشهد غياب حسين الشحات للإصابة قبل أيام من المونديال

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

شهد مران الأهلي الأول في قطر، غياب حسين الشحات، لاعب وسط الفريق بسبب الإصابة.

ويعاني الشحات من شد خفيف في العضلة الخلفية حرمه من الوجود في التدريبات الجماعية اليوم.

وأنهى النادي الأهلي مرانه الأول في الدوحة، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

جاء مران اليوم قويا فنيا وبدنيا، حيث استمر 120 دقيقة كاملة، شهدت حصول اللاعبين على جرعات بدنية وفنية متنوعة، في إطار التحضيرات الخاصة بمباراة الدحيل القطري.

أجرى بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، تقسيمة قوية للاعبيين، شهدت منافسة قوية بينهم وسط تعليمات فنية من قبل المدرب الجنوب إفريقي.

يذكر أن الأهلي يستهل مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة الدحيل القطري يوم الخميس المقبل على استاد المدينة التعليمية.