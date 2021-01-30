شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب جدول الدوري المصري بعد مباريات اليوم السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترتيب جدول الدوري المصري، بعد التعادل الإيجابي بين الإسماعيلي وبيراميدز بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الإسماعيلية، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

افتتح محمد عادل أهداف المباراة للإسماعيلى في الدقيقة 14، مستغلا عرضية متقنة من زميله محمد الشامي من ناحية الجانب الأيسر، ورد نادي بيراميدز سريعا بهدف التعادل عن طريق رمضان صبحي في الدقيقة 17، ليصل إلى الهدف الخامس له في الدوري حتى الآن.



ترتيب جدول الدوري المصري

ترتيب جدول الدوري المصري

وواصل نادى الزمالك تربعه على عرض صدارة الدوري برصيد 23 نقطة، بفارق نقطتين عن النادى الأهلي صاحب المركز الثانى برصيد 21 نقطة، وتتبقى له مباراة مؤجلة بينهما من الأسبوع الرابع.

ترتيب جدول الدوري المصري

ويحتل نادى الجونة المركز الثالث برصيد 18 نقطة جمعها من 10 مباريات، متفوقا على المصرى بفارق نقطتين في المركز الرابع، ورفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 15 في المركز الخامس في جدوب ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ترتيب جدول الدوري المصري 2021

وفى المركز السادس يأتي سيراميكا كليوباترا برصيد 14 نقطة، ويحتل إنبى ومصر المقاصة المركزين السابع والثامن برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة عن سموحة صاحب المركز التاسع، بينما يقبع طلائع الجيش والمقاولون في المركزين العاشر والحادى عشر برصيد 10 نقاط، متقدمين بنقطة على نادى أسوان صاحب المركز الثانى عشر.

ترتيب الدوري المصري 2021 .. الإنتاج يتذيل الجدول

في قاع الجدول يقبع فريق الإنتاج الحربي برصيد 5 نقاط فقط، وخلف وادي دجلة بنقطتين والذى يسبقه في المركز الـ17 بترتيب المسابقة، وهو ما يضع عبئا ثقيلا على القيادة الفنية الجديدة للإنتاج بقيادة حمادة صدقي في المباريات المقبلة.