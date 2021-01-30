شاهد أهداف مباراة المقاولون وإنبي فى الدوري المصري

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القاهرة - سامية سيد - نجح نادى المقاولون العرب في تحقيق فوز غالٍ على نادى إنبى بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، السبت، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في ختام منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة، رفع نادى المقاولون رصيده إلى 10 نقاط صعد بها إلى المركز الحادى عشر، بينما ظل نادى إنبى في المركز السابع برصيد 13 نقطة.

أهداف مباراة المقاولون وإنبي فى الدوريسجل هدف المقاولون سيف الدين الجزيرى فى الدقيقة 44 من زمن المباراة، قبل أن يتعادل كريم طارق لإنبي في الدقيقة 58 من عمر المباراة من عرضية من الجبهة اليمنى، قبل أن يعيد أحمد داوودا لاعب المقاولون التقدم لفريقه في الدقيقة 62 من عمر المباراة.

وبدأ المقاولون بتشكيل مكون من: محمود أبو السعود في حراسة المرمي، رباعي خط الظهر: باسم علي، فادي نجاح، محمد سمير، حسن الشامي، خط الوسط: وسيم النغموشي، محمد مجلي، عبد الله ياسين، أحمد داودا، وفي الهجوم: لويس إدوارد وسيف الدين الجزيري.

بينما بدأ إنبى المباراة بتشكيل كالتالي: حارس المرمى: محمود جاد، خط الدفاع: على فوزي، رامي صبري، أسامة جلال، كريم فؤاد،خط الوسط: احمد العجوز ، مصطفى دويدار، صلاح ريكو، إسماعيل سوادجو، خط الهجوم: دينو بيتر، جون إيبوكا.

أهداف مباراة المقاولون وإنبي فى الدوريوتاريخيا لا يوجد أى تكافؤ فى تاريخ المواجهات المباشرة بين الفريقين، حيث سبق والتقى الفريقان فى 29 مباراة بمسابقة الدورى، تفوق إنبى بالفوز فى 17 مباراة مقابل 4 للمقاولون العرب، وانتهت 8 مواجهات بالتعادلات، سجل إنبى 51 هدفا مقابل 28 فقط للمقاولون.

وبدأ تاريخ المواجهات قبل 17 عاما، وبالتحديد موسم 2002/2003، وفاز إنبى ذهابا وإيابا بنتيجة واحد دون رد، وأول فوز للمقاولون جاء في الدور الثاني موسم 2005/2006، وفاز بهدف دون رد "27 أبريل 2006" فيما حافظ إنبى على شباكه نظيفة 9 مرات مقابل 4 مرات فقط للمقاولون.

ويعتبر أحمد رؤوف الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين في مسابقة الدوري برصيد 6 أهداف، يليه عادل مصطفى برصيد 4 أهداف، في حين يتصدر إيهاب المصري قائمة هدافي الذئاب برصيد 3 أهداف.