شكرا لقرائتكم خبر عن موسيس يوقع للمقاولون في صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع النيجيري إيدو موسيس على عقود انتقاله للمقاولون العرب في صفقة انتقال حر قبل غلق باب القيد الشتوي ليدعم اللاعب صفوف ذئاب الجبل استعدادا للمباريات القادمة في الدوري المصري الممتاز.

وكان مسئولو فريق غزل المحلة فسخوا التعاقد مع النيجيري إيدو موسيس عقب أنهاء التعاقد بالتراضى بين الطرفين بعد الأزمة التى نشبت مؤخراً بين موسيس و عدد من لاعبي المحلة وصلت للإشتباك بالأيدي قبل مباراة أسوان فى الجولة الـ 7 للدوري.

ونجح نادى المقاولون العرب في تحقيق فوز غالٍ على نادى إنبى بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، السبت، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في ختام منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة، رفع نادى المقاولون رصيده إلى 10 نقاط صعد بها إلى المركز الحادى عشر، بينما ظل نادى إنبى في المركز السابع برصيد 13 نقطة.