شكرا لقرائتكم خبر عن حسام غالى بعد تعافيه من كورونا: أول يوم بالخارج بعد 14 يومًا من العزلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في أول يوم له بعد الخروج من الحجر الصحى بسبب إصابته بفيروس كورونا، نشر النجم حسام غالى، قائد الأهلى السابق، صورة عبر حسابه بموقع انستجرام، عقب تعافيه من الوباء وعلق قائلاً:" أول يوم بالخارج بعد 14 يومًا من العزلة.. حر من كورونا".



حسام غالى عبر انستجرام

وأعلن النجم حسام غالى، تعافيه من فيروس كورونا الذى أصيب به مؤخرا، وألزمه بالعزل الصحى، وكتب الكابيتانو عبر ستورى إنستجرام، "الحمد لله سلبى"، بعد إعلان إصابته بالفيروس يوم 19 يناير.



حسام غالى

وكان حسام غالى، الذى تم تعيينه كعضو مجلس النواب، عبر عن سعادته بثقة القيادة السياسية لتعيينه بمجلس النواب، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده فى خدمة الشعب المصرى، لافتا إلى أن التنوع بين النواب المعينين بالمجلس يعد أمرًا لافتًا للنظر وسيكون له مردود أفضل على أداء المجلس.

يذكر أن حسام غالى من مواليد 15 ديسمبر 1981 هو لاعب كرة قدم مصرى سابق، لعب لعدة أندية أبرزها الأهلى وفينورد الهولندى وتوتنهام وديربى كاونتى الإنجليزيين والنصر السعودى "مرتين" وليرس البلجيكي.