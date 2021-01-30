شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف موعد انتظام الشحات ومحمد هاني في المران الجماعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن حسين الشحات، لاعب الفريق، سينتظم في التدريبات الجماعية للفريق بعد غدٍ الاثنين، وأضاف: «الشحات شعر بثقل في العضلة الخلفية عقب انتهاء مباراة بيراميدز الأخيرة، ومن ثم فضل الجهاز الطبي منحه راحة سلبية من التدريبات»، وأوضح أن اللاعب سيعود بشكل تدريجي إلى التدريبات الجماعية بعد غد، استعدادًا لمواجهة الدحيل في بداية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية يوم الخميس المقبل.

على صعيد متصل، قال سيد عبد الحفيظ إن محمد هاني الظهير الأيمن للفريق سيكون جاهزّا للعودة إلي التدريبات الجماعية يوم الثلاثاء المقبل. وأضاف: «هاني ينفذ برنامجا تأهيليا في الوقت الحالي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية، واقترب من الانتهاء منه وسيكون جاهزًا للوجود في التدريبات الجماعية للفريق يوم الثلاثاء القادم». وأوضح سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن الفريق حقق استفادة فنية كبيرة خلال حضوره الاجتماع الترحيبي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وأضاف: «تم عرض حالات تحكيمية متنوعة على اللاعبين وأيضا بعض الأمور المتعلقة بتقنية الفيديو، ومن ثم جاء الاجتماع مثمرًا للغاية».

وأوضح عبد الحفيظ أن البعثة تخضع لإجراءات احترازية مشددة داخل الكبسولة الطبية التي دخلتها البعثة فور الوصول إلى الدوحة.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الدحيل القطري الخميس القادم، في أولى منافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.