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رسمياً.. الزمالك ينهي صفقة مروان حمدى مقابل 13 مليون جنيه

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القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو نادي الزمالك إجراءات التعاقد مع مروان حمدي مهاجم المقاصة مقابل 13 مليون جنيه للنادي الفيومي، للموافقة على بيع اللاعب والحصول على الاستغناء الخاص به، بعد سلسلة من المفاوضات بين الناديين، كللت بالنجاح وتوقيع العقود بين الناديين.

وأنهى مسئولو الناديين الاتفاق على انتقال اللاعب للزمالك، ولكن يتبقى الاتفاق على القيمة المالية، بعدما حدد مسئولو المقاصة 15 مليون لبيع مروان حمدى، بينما يرغب الزمالك في دفع 10 ملايين جنيه فقط، أو دفع مبلغ مالي بنفس القيمة المحددة مع التنازل عن بعض لاعبيه على سبيل البيع أو الإعارة.

وتواجد مروان حمدي في مقر نادي الزمالك لتوقيع عقود انتقاله للزمالك، برفقة وكيلي أعماله أحمد يحيى ويحيى علي من أجل الاتفاق مع مسئولى الزمالك على قيمة عقده الخاص.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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