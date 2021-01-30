شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يعلن استعارة محمد فتحي من بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي البنك الأهلي عن التعاقد مع محمد فتحي لاعب وسط بيراميدز، على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم الجاري، لتدعيم صفوف الفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز في المنافسات المتبقية من الموسم الحالي للدوري.

وشارك محمد فتحي في تدريبات فريق البنك الأهلي الجماعية، اليوم، بعد إتمام الصفقة بشكل رسمي قبل ساعات من غلق باب الانتقالات الشتوية.

وشارك فتحي في مران البنك الأهلي، بعد نجاح الإدارة البنكية في إتمام التعاقد مع اللاعب، ليبدأ الاستعداد للمواجهات المقبلة للفريق.

ويلتقي البنك الأهلي مع المصري يوم الثلاثاء القادم في إطار مباريات الجولة 11 من عمر الدوري المصري.