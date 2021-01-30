شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي يستعرض مهاراته في رمي السهام قبل معركة الدحيل القطري.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض محمد الشناوى، حارس مرمى النادى الأهلى، مهاراته في رمي السهام بعد تألقه في حراسة المرمى خلال مواجهات الأهلي في البطولات المختلفة، وقبل مشاركته في مباراة الافتتاح ببطولة كأس العالم للأندية في قطر أمام الدحيل القطري، وشاركت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورتين إحداهما للنجم محمد الشناوي أثناء رمي السهام، فيما كانت الصورة الأخرى للعبة النيشان، حيث تمكن الشناوي من وضع السهم بالقرب من منتصف اللعبة، فيما علقت صفحة النادي الأهلي :" شناوي يركز.. يحدد الهدف.. يصوب".



الشناوي في صورة جديدة

وتبدأ منافسات بطولة كاس العالم للأندية في قطر بمباراة الافتتاح بين فريق الأهلي ضد الدحيل القطري والتي ستُعد من أهم المباريات في البطولة الكبيرة وسنتعرف سوياً من خلال هذا التقرير على جدول مواعيد مباريات كاس العالم للأندية 2021 كاملة التي ستُقام في قطر، وسوف يواجه الفائز من مباراة الأهلي والدحيل القطري فريق بايرن ميونخ الألماني بطل أوروبا.



الشناوي

وفي وقت سابق، حرص محمد الشناوى، حارس عرين النادى الأهلى، على توجيه رسالة طمأنينة إلى جماهير النادى، قبل السفر إلى قطر، الجمعة، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

ونشر الشناوى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صوره الرسمية ببدلة كأس العالم للأندية، وعلق عليها: "جاهزين إن شاء الله"، وذلك عبر هاشتاج #يلا_يا_اهلى.