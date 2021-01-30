شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الجزيرى يوقع عقود انضمامه للزمالك.. والمقاولون: لم تصلنا عروض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد التونسي سيف الدين الجزيري، لاعب المقاولون العرب، فى نادى الزمالك للاتفاق على كافة التفاصيل حول انتقاله للنادى الأبيض قبل غلق باب الانتقالات الشتوية، ووقع اللاعب لمدة 4 سنوات ونصف على أن يقوم مسئولو الفريق الأبيض بإنهاء الصفقة بشكل كامل مع نظرائهم بنادى المقاولون.

فى ذات السياق، أكد محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة بذئاب الجبل، أن الزمالك لم يرسل أى عرض رسمى لضم اللاعب، وليس لدينا إلا عرض من القادسية الكويتي وندرسه خلال الفترة الحالية بما يتناسب مع مصلحة النادي واللاعب.

وفي وقت سابق، كشف أحمد الجبالي، وكيل أعمال سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون العرب، عن دخول نادي القادسية الكويتي، في مفاوضات مع نظرائهم بنادي المقاولون العرب، بخصوص سيف الدين الجزيري مهاجم ذئاب الجبل، بعد تألقه اللافت مع المقاولون خلال الموسم الماضي والجاري.

وقال الجبالي، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن القادسية بدأ المفاوضات مع المقاولون العرب خلال الساعات الماضية، للحصول على خدمات المهاجم التونسي إعارة بنية البيع.

وكان سيف الدين الجزيري قد انضم خلال الفترة الماصية إلى منتخب تونس بعد تألقه مع المقاولون العرب، حيث يعد المهاجم التونسي أبرز هدافي الفريق ومن أكثر العناصر المؤثرة.

ونافس المهاجم التونسي على لقب هداف دوري الموسم الماضي، بعدما سجل 11 هدفا مع المقاولون وصنع 7 أخرى، بينما شارك الجزيري في الموسم الجاري في 9 مباريات سجل خلالهم 4 أهداف من بينها هدفه الأخير في شباك النادي الأهلي، كما صنع هدف آخر.