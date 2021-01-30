شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الغندور يكشف عن مجاملات لجنة الحكام في القائمة الدولية بالأسماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جمال الغندور الحكم الدولي ورئيس لجنة الحكام السابق أنه كان هناك بعض المجاملات في مجال التحكيم وبالتحديد في التعيينات الخاصة بلجنة الحكام، مؤكدًا أنه في عمله لا يحب المجاملات ودخل في أزمات وضغوط بسبب هذا الأمر ورفضه مجاملة في موسم 2007 لسمير عثمان وفهيم عمر.

تابع الغندور في ندوته بـ"الخليج 365" بالفعل كان هناك مجاملات في القائمة الدولية فمثلاً في إحدى المرات تمت الإطاحة بالحكم المساعد أحمد ساهر وتم وضع مكانه تحسين أبو السادات، وفى مرة أخرى تم الإطاحة بأحمد حسام طه وخرج من القائمة وقدم شكوى لـ كاف وتمت إعادته مجددًا وكان ذلك في عهد عصام عبد الفتاح رئيس اللجنة.

حل الحكم الدولي ورئيس لجنة الحكام السابق جمال الغندور ضيفًا على مؤسسة الخليج 365، وأجرى ندوة موسعة تطرقت للحديث فى جميع الملفات الشائكة، وتحدث فيها عن آرائه فى مختلف الملفات في الساحة الكروية، وتحدث جمال الغندور عن رأيه في تجربة الـvar والاتهامات التي توجه للتقنية وهل تقنية الفيديو تجامل الأهلي والزمالك والأندية الكبيرة فقط.

كما تطرق الغندور عن العديد من الملفات المهمة بملف التحكيم والحكام، ورأيه في إسناد مباراة الأهلي والزمالك لحكام مصريين وعدم الاستعانة بحكام أجانب.

وكان فى استقبال الحكم الدولي جمال الغندور خلال حضوره لمقر ”الخليج 365” دندراوى الهوارى رئيس التحرير التنفيذى لـ الخليج 365، وعمر الأيوبى مدير تحرير قطاع الرياضة، ومحمد مراد نائب رئيس القسم الرياضي وقام بعمل جولة فى مقر مؤسسة الخليج 365 للاطلاع على سير العمل فى المؤسسة وطريقة النشر وأشاد بسير العمل المنظم فى المؤسسة.