شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الإسماعيلي وبيراميدز 1/1 فى الدوري المصري .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الإيجابى مباراة الإسماعيلى وبيراميدز بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الإسماعيلية، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدورى الممتاز.

افتتح محمد عادل أهداف المباراة للإسماعيلى في الدقيقة 14 مستغلا عرضية متقنة من زميله محمد الشامى من ناحية الجانب الأيسر، ورد نادى بيراميدز سريعا بهدف التعادل عن طريق رمضان صبحى في الدقيقة 17 ليصل إلى الهدف الخامس له في الدورى حتى الآن.

أهداف مباراة الإسماعيلى وبيراميدز

بهذه النتيجة، رفع نادي الإسماعيلي رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث عشر، بينما رفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 15 في المركز الخامس في جدوب ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وأصبح رمضان صبحي في صدارة هدافي الدوري برصيد خمسة أهداف، متساويًا مع يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الزمالك، وأحمد سمير صانع ألعاب فريق طلائع الجيش.

بدأ الإسماعيلي الشوط الأول بضغط متقدم على نادى بيراميدز محاولا تسجيل هدف مبكر، وهو ما تحقق له بعد عرضية متقنة من محمد الشامى لتجد محمد عادل الذى اخترق دفاع بيراميدز ليضع الكرة برأسية في أقصى الزاوية اليسرى على شريف إكرامي، معلنا تقدم الدراويش في الدقيقة 14، ولكن بيراميدز لم يمهل الدراويش سوى 3 دقائق ليعدل النتيجة عن طريق رمضان صبحي الذى لعب عرضية حاول دودو الجباس لعبها ولكن تمر منه لتفاجئ محمد صبحى وتسكن شباكه.

وحاول الإسماعيلى مرة أخرى تسجيل هدف التقدم وكان قريبا جدا من ذلك لولا تألق شريف إكرامى الذى منع الأنجولى أرى بابل من تسجيل الهدف الثانى للدراويش من عرضية محمد الشامى أحد نجوم الشوط الأول.

وجاءت أحداث الشوط الثانى متوازنة بين الفريقين، حيث حاول كل كل فريق مباغتة الفريق الآخر، ولكن فشل مهاجمو الفريقين في هز شباك شريف إكرامى ومحمد صبحى.

وأهدر محمد الشامى فرصة سهلة جدا بعدما رفض هدية من شكرى نجيب، بعدما مرر له عرضية سددها بعيدا عن مرمى إكرامي، لتضيع أخطر فرص الدراويش، ورد نادى بيراميدز بفرصة أخطر بعدما اخترق عمر جابر من الجانب الأيمن ومرر الكرة لرمضان صبحى الذى تركها لمحمود وادى في انفراد تام بمحمد صبحى، ولكن الكرة اصطدمت بالقائم، ليظل التعادل مسيطرا.

وتبادل الفريقان إهدار الفرص في الدقائق العشر الأخيرة، بعدما أصبحت المباراة سجالا بين الفريقين، وحاول كل فريق خطف الثلاث نقاط، ولكن النتيجة ظلت كما هي بالتعادل الإيجابى 1 /1.

بدأ الإسماعيلى المباراة بتشكيل مكون من:

حارس مرمى.. محمد صبحي

خط الدفاع.. محمود البدرى، مروان الصحراوى، محمد عمار، محمد بيومى

خط الوسط.. محمود دونجا، محمد عادل

أمامهما.. أرى بابل، محمد صادق، محمد الشامي

خط الهجوم.. فخر الدين بن يوسف

بينما جاء تشكيل بيراميدز كالتالى:

حراسة المرمى: شريف إكرامى

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - على جبر - عمر جابر - طارق طه

خط الوسط: رمضان صبحى - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: دودو الجباس