شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينهي مرانه الأول بالدوحة استعدادًا لمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول فى الدوحة، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل. جاء مران اليوم قويا فنيا وبدنيا، حيث استمر 120 دقيقة كاملة، شهدت حصول اللاعبين على جرعات بدنية وفنية متنوعة، فى إطار التحضيرات الخاصة بمباراة الدحيل القطري.

يذكر أن الأهلي يستهل مشواره فى كأس العالم للأندية بمواجهة الدحيل القطري الخميس المقبل باستاد المدينة التعليمية.

ووجه بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وعدد من اللاعبين وهم محمد الشناوي وعلي معلول ومحمود كهربا وأيمن أشرف وسعد سمير ومحمد مجدي قفشة، رسائل توعية خلال جلسة تصوير «فيفا» الرسمية للوقاية ومحاربة فيروس كورونا، ومطالبة عشاق كرة القدم في العالم بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا.

ووصلت بعثة فريق الأهلي للعاصمة القطرية الدوحة أمس، الجمعة، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التى تقام خلال الفترة من 4 حتى 11 فبراير المقبل.

ويستهل الأهلي مشواره في بطولة العالم للأندية يوم 4 فبراير بمواجهة الدحيل القطري.