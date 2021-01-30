شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري المصري.. رمضان صبحي يزاحم أوباما وأحمد سمير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتلى رمضان صبحي لاعب نادى بيراميدز، صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري، وذلك بعد هدفه في شباك نادى الإسماعيلي، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري.

وبعد تقدم الإسماعيلي في النتيجة بالدقيقة 14 عبر محمد عادل، استطاع بيراميدز بعدمها بـ3 دقائق تعديل الكفة بفضل هدف سجله رمضان صبحي.

ترتيب هدافي الدوري المصري

ورفع رمضان صبحي رصيده من الأهداف في الدوري المصري هذا الموسم إلى 5، ليحتل الصدارة بالتساوي مع يوسف إبراهيم "أوباما" نجم الزمالك وأحمد سمير مهاجم طلائع الجيش.

ويتواجد برصيد 4 أهداف في الوصافة، ثنائي الأهلي محمد شريف ومحمود عبدالمنعم "كهربا" وحسام حسن مهاجم سموحة وعمرو جمال لاعب طلائع الجيش وجون أوكويي إيبوكا نجم إنبي والمغربي أشرف بن شرقي جناح الزمالك، ومروان حمدي نجم مصر المقاصة.

ترتيب هدافي الدوري المصري



ترتيب هدافي الدوري المصري

وحسم التعادل الإيجابى مباراة الإسماعيلى وبيراميدز بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الإسماعيلية، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدورى الممتاز.

بهذه النتيجة، رفع نادي الإسماعيلي رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث عشر، بينما رفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 15 في المركز الخامس في جدوب ترتيب الدوري المصري الممتاز.