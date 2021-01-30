شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس انتقال مروان حمدي للزمالك.. تنازل عن 2 مليون جنيه و15% نسبة إعادة البيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم مروان حمدى مهاجم المقاصة إلى نادى الزمالك رسمياً خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعدما وقع اللاعب اليوم عقود انتقاله للقلعة البيضاء، بحضور وكيلى أعماله أحمد يحيى ويحيى على فى مقر القلعة البيضاؤ بميت عقبة، وعقد جلسة مع أعضاء اللجنة المؤقتة لإدارة القلعة البيضاء، وتم الاتفاق على بنود العقد والمقابل المالى الذى سيحصل عليه اللاعب.

وأنهى مسئولو الناديين الاتفاق على انتقال اللاعب للزمالك، ولكن كان يتبقى الاتفاق على القيمة المالية، بعدما حدد مسئولو المقاصة مبلغ 15 مليون لبيع مروان حمدي، بينما تمسك الزمالك بدفع 10 ملايين جنيه، أو دفع مبلغ مالى بنفس القيمة المحددة مع التنازل عن بعض لاعبيه على سبيل البيع أو الإعارة، ليتوصل الطرفان فى النهاية إلى اتفاق بمقتضاه يدفع الزمالك 13 مليون جنيه للنادى الفيومى للموافقة على بيع اللاعب والحصول على الاستغناء الخاص به، بعد سلسلة من المفاوضات بين الناديين، كللت بالنجاح وتوقيع العقود بين الناديين.

ويحصل المقاصة على 15% من عائد بيع الزمالك لمروان حمدى أو إعارته فى المستقبل، بعد الاتفاق على كل الإجراءات وإتمام الصفقة بشكل رسمى مقابل الحصول على قيمة الصفقة نقداً، ومنح الاستغناء الخاص باللاعب.

وتم حسم صفقة مروان حمدى بحضور المستشار عماد عبد العزيز رئيس الزمالك وسيد متولى المدير الرياضى بالمقاصة وأحمد يحيى وإسلام الملاح وكيلى اللاعب وحسين السمرى عضو اللجنة التنفيذية بالنادى الأبيض.

واتفق الزمالك مع مروان حمدى على تحمل اللاعب مليونى جنيه من قيمة عقده لحسم انتقاله للقلعة البيضاء، فى ظل إصرار مسئولى المقاصة على 15 مليون جنيه، بحيث يتحمل الزمالك 11 مليونا ويتم خصم 2 مليون جنيه من مستحقات اللاعب مع القلعة البيضاء مقابل إتمام الصفقة بـ 13 مليون جنيه.