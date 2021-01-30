شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول صورة لـ مروان حمدي بعد توقيع عقود انتقاله للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم مروان حمدى مهاجم المقاصة إلى الزمالك رسمياً خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعدما وقع اللاعب اليوم على عقود انتقاله للقلعة البيضاء.

وأنهى مسئولو نادي الزمالك إجراءات التعاقد مع مروان حمدي مهاجم المقاصة مقابل 13 مليون جنيه للنادي الفيومي، للموافقة على بيع اللاعب والحصول على الاستغناء الخاص به، بعد سلسلة من المفاوضات بين الناديين، كللت بالنجاح وتوقيع العقود بين الناديين.



مروان حمدي

وتواجد مروان حمدي في مقر نادي الزمالك لتوقيع عقود انتقاله للزمالك، برفقة وكيلي أعماله أحمد يحيى ويحيى علي وتم الاتفاق مع مسئولى الزمالك على قيمة عقده.