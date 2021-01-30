شكرا لقرائتكم خبر عن التفاؤل يعود للاتحاد السكندرى بعد عودة خماسى الفريق للتدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حالة من التفاؤل تشهدها أرجاء نادى الاتحاد السكندرى وخاصة الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بقيادة حسام حسن عقب عوده خماسى الفريق بعد غياب دام لأكثر من 10 أيام وهم حسام عاشور ومحمود رزق ورزاق سيسيه وعماد السيد و كريم ممدوح.

وطلب حسام حسن من الجهاز الطبى تجهيزاللاعبين لضمان وجودهم خلال المباراه القادمة أمام المقاصة الاربعاء المقبل على ملعب الجبل الأخضر.

ويتابع الجهاز الطبى حالة جميع اللاعبين الآخرين للاطمئنان على حالتهم الصحية.

كان محمد مصيلحى رئيس النادى قد فتح خطوط اتصال متصله لمدة 24 ساعة مع ابراهيم حسن مدير الكرة وعمروالأشلم مدير الملف الطبى بالنادى لمتابعة جميع الإجراءات الاحترازية والاطمئنان على اللاعبين والجهاز الفنى.