شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين الزمالك وأوناجم لإنهاء انتقاله للوداد المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو نادي الزمالك جلسة مع المغربي محمد أوناجم، مهاجم الفريق، لإنهاء ملف انتقاله إلي الوداد المغربي علي سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وذلك قبل غلق باب الانتقالات الشتوية الجارية.

ومن المنتظر أن ينتقل أوناجم للوداد المغربي علي سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر دون أن يحصل الزمالك على أى مقابل مادى، ويتنازل محمد أوناجم عن مستحقاته لدى الزمالك عن الموسم الحالي كاملة.

من ناحية أخرى، توصل مسئولو الزمالك وسموحة لاتفاق بين الناديين يقضى بإنهاء صفقة تبادلية ينضم من خلالها حسام حسن مهاجم سموحة إلى الزمالك مقابل انضمام محمود عبد العزيز زيزو وعمر السعيد لاعبى الزمالك إلى سموحة، وذلك خلال الساعات المقبلة قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ومن المنتظر أن يعلن الزمالك عن ضم مروان حمدي مهاجم المقاصة خلال ساعات عقب اتفاق مسئولو نادي الزمالك اتفاقهم مع نظرائهم في المقاصة على شراء خدمات مروان حمدي مهاجم الفريق الفيومي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية مقابل 15 مليون جنيه.

وأنهى مسئولو الناديين الاتفاق على انتقال اللاعب للزمالك، ولكن يتبقى الاتفاق على القيمة المالية، بعدما حدد مسئولو المقاصة 15 مليون لبيع مروان حمدي، بينما يرغب الزمالك في دفع 10 ملايين جنيه فقط، أو دفع مبلغ مالى بنفس القيمة المحددة مع التنازل عن بعض لاعبيه على سبيل البيع أو الإعارة.

ومن المنتظر أن يتوجه مروان حمدي بعد قليل إلى الزمالك لتوقيع عقود انتقاله للزمالك، رفقة وكيلي أعماله أحمد يحيى ويحيى علي، والاتفاق مع مسئولي الزمالك على قيمة عقده الخاص.

ويتمسك مسئولو المقاصة بالحصول على مبلغ 15 مليون جنيه لبيع مروان حمدي، لاسيما أن هذا الرقم غير مبالغ فيه مقارنة بباقي الصفقات التي تفاوض معها الزمالك وفي مقدمتها حسام حسن، والذي طلب مسئولي سموحة 40 مليون جنيه لبيعه.