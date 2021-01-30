شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مرتجى للميس الحديدى: أستبعد زيارة أبو تريكة لفندق الأهلى فى قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خالد مرتجى، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، أنه يستبعد أن يزور أى فرد بعثة النادى الأهلى فى فندق الإقامة بسبب الإجراءات الطبية المتبعة فى الفندق للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وقال مرتجى فى تصريحات لبرنامج كلمة أخيرة على قناة on e ، :" أستبعد أن يزور محمد أبو تريكة لاعب الأهلى السابق بعثة الفريق فى الفندق أو أى مشجع أو صديق لنا لأن الإجراءات المتبعة مشددة للغاية، ولن يستطيع أحد التسلل أو دخول الفندق حتى أبو تريكة بحكم عمله فى إحدى القنوات لأن الميديا ممنوع من الدخول للفندق أيضا".

وأشاد خالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى بالاستقبال الحافل للبعثة المصرية فى الدوحة، موضحا أن الأعداد كانت ستكون أكبر من ذلك بكثير لولا الإجراءات الطبية المتبعة هناك بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأضاف مرتجى، فى تصريحات لبرنامج كلمة أخيرة على قناة on e ، أن جميع اللاعبين جاهزون لمباراة الخميس المقبل أمام الدحيل القطرى، وأن الفريق لا يفكر إلا فى مواجهة الدحيل وبعدها نفتح ملف بايرن ميونخ الألمانى حال التأهل لنصف النهائى.

وأشار مرتجي إلى أن نتيجة المسحة جاءت سلبية لكل أفراد البعثة الحمراء ماعدا محمد مرجان المدير التنفيذى الذى جات مسحته إيجابية وتم عزله على الفوز وتلقى العلاج، إلا أنه فى نفس الوقت لم تظهر عليه أى أعراض.

وشارك لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فى حملة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لمواجهة فيروس كورونا، وذلك من خلال جلسة التصوير الرسمية التي قام بها اللاعبون اليوم داخل مقر إقامة البعثة.