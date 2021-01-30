شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مرتجى: كل لاعبى الأهلى جاهزون للدحيل وأعراض كورونا لم تظهر على مرجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد خالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، بالاستقبال الحافل للبعثة المصرية فى الدوحة، موضحا أن الأعداد كانت ستكون أكبر من ذلك بكثير لولا الإجراءات الطبية المتبعة هناك بسبب فيروس كورونا المستجد.

قال مرتجى، فى تصريحات لبرنامج كلمة أخيرة على قناة on e، أن جميع اللاعبين جاهزين لمباراة، الخميس المقبل، أمام الدحيل القطرى، موضحا إن الفريق لا يفكر إلا فى مواجهة الدحيل، وبعدها نفتح ملف بإيرن ميونخ الألمانى حال التأهل لنصف النهائى.

تابع أن نتيجة المسحة، جاءت سلبية لكل أفراد البعثة الحمراء ماعدا محمد مرجان المدير التنفيذى، الذى جات مسحته إيجابية وتم عزله على الفوز وتلقى العلاج، إلا أنه فى نفس الوقت لم تظهر عليه أى أعراض.

وشارك لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في حملة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لمواجهة فيروس كورونا، وذلك من خلال جلسة التصوير الرسمية التي قام بها اللاعبون اليوم داخل مقر إقامة البعثة.