شكرا لقرائتكم خبر عن على زين: كل منتخب اليد خرج من البطولة "مصابا" ولم أسدد ركلة الجزاء باستهتار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال على زين لاعب منتخب مصر لكرة اليد، أنه كان يتمنى الفوز على الدنمارك بمونديال اليد والتأهل للمربع الذهبى، لكن غياب التوفيق وسوء الحظ تسببا فى الخسارة بركلات الترجيح رغم ان منتخب مصر كان الأفضل والأقرب للفوز، وأوضح زين فى تصريحات لبرنامج كلمة أخيرة على قناة on e ، أنه لعب البطولة مصابا بخلع فى أحد أصابعه، مشددا على أن كل لاعبى منتخب مصر مصابين بعد البطولة وسيبدأون العلاج بعد وداع البطولة.

وتابع أنه لم يستهتر عند تسديد ركلة الجزاء ولم يستعرض بدليل أنه سددها بقوة بين الثلاث خشبات لكن الحارس تصدى لها.

ونال منتخب منتخب مصر احترام وتقدير العالم ببطولة كأس العالم لكرة اليد، بعد خسارته أمام منتخب الدنمارك بنتيجة 39-38 بعد الاحتكام للضربات الجزائية، بعدما انتهت المباراة والأشواط الإضافية بالتعادل، على صالة استاد القاهرة ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد.

وقدم المنتخب أداء مميزا طوال أشواط المباراة، وأحرج منتخب الدنمارك أمام أنظار كل متابعى العالم، وظهر لاعبو المنتخب بروح عالية ومستوى مميز جدا، وافتتح منتخب مصر التسجيل عن طريق أحمد هشام "دودو" بالدقيقة الثانية من عمر المباراة، وتقدم الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء بينما استقبلوا أول هدف فى شباكهم بالدقيقة السابعة، قبل أن يتعادل منتخب الدنمارك 4 / 4 فى الدقيقة العاشرة.

وكان منتخب مصر ندا قويا حتى آخر دقيقة، ولكن خطأ فى التغيير تسبب فى عودة الكرة لمنتخب الدنمارك ولعب مصر منقوصا منه لاعب، قبل أن يقطعها أحمد مؤمن صفا فى الثوانى الأخيرة لينتهى الوقت الأصلى بالتعادل 28 / 28 واللجوء لأشواط إضافية ، وفى ضربات الترجيح، أضاع أحمد الأحمر الضربة الأولى لمنتخب مصر، وسجل يحيى خالد ومحمد سند ويحيى الدرع، وأضاع على زين الضربة الخامسة والأخير.

ودخل اللاعبون فى حالة بكاء شديدة عقب المباراة سواء فى الملعب أو فى غرفة خلع الملابس، خاصة فى ظل إقتراب تحقيق حلم الوصول إلى المربع الذهبى فى المباراة ، إلا أن رميات الترجيح حرمت ألفراعنة من تحقيق الإنجازالتاريخى على أرضهم .