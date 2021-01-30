شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يوقف مسابقات البراعم والناشئين لأجل غير مسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة خطابات لجميع المناطق والفروع على مستوى الجمهورية، تفيد بتأجيل جميع المسابقات والمهرجانات الخاصة بالبراعم والناشئين بداية من أول فبراير المقبل ولأجل غير مسمى.

وأبلغت اللجنة الثلاثية المناطق بأنها خاطبت وزارة الشباب والرياضة للبت فى هذا الأمر، ولتوفير الإجراءات الطبية اللازمة للحفاظ على الناشئين من فيروس كورونا.

على صعيد متصل، أرسلت اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة لائحة النظام الأساسي المُعدلة بقرار الجمعية العمومية للجهة الإدارية، الممثلة فى وزارة الشباب والرياضة، لنشرها في الجريدة الرسمية تمهيدا للعمل بها قبل الانتخابات المقبلة وكذلك تشكيل روابط الأندية للموسم الجديد.

وأجرت اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة 3 تعديلات على لائحة الجبلاية الجديدة قبل إرسالها إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وبعد اعتمادها من الجمعية العمومية للجبلاية التى أقيمت فى نوفمبر الماضى وقبل رحيل اللجنة الخماسية السابقة لإدارة الجبلاية برئاسة عمرو الجناينى.

وكشف مصدر باتحاد الكرة، أن اللجنة الثلاثية أجرت 3 تعديلات على اللائحة، الأول فيما يتعلق ببند "التجنيد" فى شروط الترشح للانتخابات المقبلة، وكانت الجمعية العمومية قد أقرت بأن يكون المرشح للانتخابات المقبلة قد أدى الخدمة العسكرية أو عفى منها، إلا أن اللجنة الثلاثية أضافت عبارة "أدى الخدمة العسكرية أو عفى منها نهائيا طبقا للقانون".

وأضاف المصدر أن التعديل الثانى خاص بعدد أعضاء الجمعية العمومية، حيث أقرت الأندية بأن يكون عدد أعضاء الجمعية العمومية فى اللائحة الجديدة 134 ناديا، قبل أن تضيف اللجنة الثلاثية عبارة "134 ناديا على الأقل".

وأشار المصدر إلى أن التعديل الثالث خاص ببند الـ8 سنوات، وكانت الجمعية العمومية أقرت بتطبيق بند الـ8 سنوات تصاعديا، بينما أضافت اللجنة الثلاثية عبارة وألا يتم تطبيق بند الـ8 سنوات بأثر رجعى.