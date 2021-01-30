شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء فى الزمالك لإقناع النادى بإعارته إلى أهلى جدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد محمود علاء، مدافع الزمالك، جلسة مع مسئولى النادي الحالى للضغط على إدارة النادي للموافقة على العرض المقدم من نادى أهلي جدة لاستعارة المدافع الدولى لمدة 6 أشهر بداية من يناير الجارى.

وتتجه النية داخل نادي الزمالك لرفض عرض أهلي جدة نظرا لحاجة الفريق إلى خدماته باعتباره من القوام الأساسي للفريق، فضلا عن عدم وجود مدافعين سوى محمود علاء والونش ومحمد عبد الغني.

كما يعقد مسئولو نادي الزمالك جلسة مع المغربي محمد أوناجم مهاجم الفريق لإنهاء ملف انتقاله إلى الوداد المغربي علي سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وذلك قبل غلق باب الانتقالات الشتوية الجارية.

ومن المنتظر أن ينتقل أوناجم للوداد المغربي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر دون أن يحصل الزمالك علي أى مقابل للإعارة، ويتنازل محمد أوناجم عن مستحقاته لدى الزمالك عن الموسم الحالي كاملة.

وأنهى مسئولو نادي الزمالك إجراءات التعاقد مع مروان حمدى مهاجم المقاصة مقابل 13 مليون جنيه للنادي الفيومي، للموافقة على بيع اللاعب والحصول على الاستغناء الخاص به، بعد سلسلة من المفاوضات بين الناديين، كللت بالنجاح وتوقيع العقود بين الناديين.

وتواجد مروان حمدي في مقر نادي الزمالك لتوقيع عقود انتقاله للزمالك، برفقة وكيلي أعماله أحمد يحيى ويحيى علي من أجل الاتفاق مع مسئولى الزمالك على قيمة عقده الخاص.