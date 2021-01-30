شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتعادل مع بيراميدز 1/1 فى مباراة الفرص الضائعة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الإيجابى مباراة الإسماعيلي وبيراميدز بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الإسماعيلية، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

افتتح محمد عادل أهداف المباراة للإسماعيلى في الدقيقة 14 مستغلا عرضية متقنة من زميله محمد الشامي من ناحية الجانب الأيسر، ورد نادي بيراميدز سريعا بهدف التعادل عن طريق رمضان صبحي في الدقيقة 17، ليصل إلى الهدف الخامس له في الدوري حتى الآن.

بهذه النتيجة، رفع نادي الإسماعيلي رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث عشر، بينما رفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 15 في المركز الخامس في جدوب ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وأصبح رمضان صبحي في صدارة هدافي الدوري برصيد خمسة أهداف، متساويًا مع يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الزمالك، وأحمد سمير صانع ألعاب فريق طلائع الجيش.

بدأ الإسماعيلي الشوط الأول بضغط متقدم على نادى بيراميدز محاولا تسجيل هدف مبكر، وهو ما تحقق له بعد عرضية متقنة من محمد الشامى لتجد محمد عادل الذى اخترق دفاع بيراميدز ليضع الكرة برأسية في أقصى الزاوية اليسرى على شريف إكرامي، معلنا تقدم الدراويش في الدقيقة 14، ولكن بيراميدز لم يمهل الدراويش سوى 3 دقائق ليعدل النتيجة عن طريق رمضان صبحي الذى لعب عرضية حاول دودو الجباس لعبها ولكن تمر منه لتفاجئ محمد صبحى وتسكن شباكه.

وحاول الإسماعيلى مرة أخرى تسجيل هدف التقدم وكان قريبا جدا من ذلك لولا تألق شريف إكرامى الذى منع الأنجولى أرى بابل من تسجيل الهدف الثانى للدراويش من عرضية محمد الشامى أحد نجوم الشوط الأول.

وجاءت أحداث الشوط الثانى متوازنة بين الفريقين، حيث حاول كل كل فريق مباغتة الفريق الآخر، ولكن فشل مهاجمو الفريقين في هز شباك شريف إكرامى ومحمد صبحى.

وأهدر محمد الشامى فرصة سهلة جدا بعدما رفض هدية من شكرى نجيب، بعدما مرر له عرضية سددها بعيدا عن مرمى إكرامي، لتضيع أخطر فرص الدراويش، ورد نادى بيراميدز بفرصة أخطر بعدما اخترق عمر جابر من الجانب الأيمن ومرر الكرة لرمضان صبحى الذى تركها لمحمود وادى في انفراد تام بمحمد صبحى، ولكن الكرة اصطدمت بالقائم، ليظل التعادل مسيطرا.

وتبادل الفريقان إهدار الفرص في الدقائق العشر الأخيرة، بعدما أصبحت المباراة سجالا بين الفريقين، وحاول كل فريق خطف الثلاث نقاط، ولكن النتيجة ظلت كما هي بالتعادل الإيجابى 1 /1.

بدأ الإسماعيلى المباراة بتشكيل مكون من:

حارس مرمى.. محمد صبحي

خط الدفاع.. محمود البدرى، مروان الصحراوى، محمد عمار، محمد بيومى

خط الوسط.. محمود دونجا، محمد عادل

أمامهما.. أرى بابل، محمد صادق، محمد الشامي

خط الهجوم.. فخر الدين بن يوسف

بينما جاء تشكيل بيراميدز كالتالى:

حراسة المرمى: شريف إكرامى

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - على جبر - عمر جابر - طارق طه

خط الوسط: رمضان صبحى - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: دودو الجباس

الإسماعيلى يحتل المركز الخامس عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 7 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى أربع مواجهات، وخسر ثلاث مباريات، وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 11، ومازال لديه لقاء مؤجل، فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى 5 وخسر لقاء وسجل لاعبيه 11 هدفا وتلقت شباكهم ثمانية أهداف.

مواجهة اليوم التاسعة بين الفريقين فى مسابقة الدورى، تفوق الإسماعيلى بتحقيق 4 انتصارات منها ذهابا وإيابا فى أول مواسم بيراميدز فى الدورى موسم 2014/2015، وتعادل وحيد فى الدور الثانى 2017/2018، بهدف لكل فريق، ثم فاز بيراميدز فى آخر المواجهات العام قبل الماضى بثلاثة أهداف مقابل هدف، كما فاز بيراميدز أيضاً فى مباراة الدور الأول لدورى الموسم الماضى بهدف دون رد سجله دودى الجباس بالجولة الثانية عشرة للمسابقة على استاد الدفاع الجوى فى 7 يناير 2020.

كما فاز بيراميدز فى مواجهة الدور الثانى لدورى الموسم الماضى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم فى 24 سبتمبر 2020 بالجولة 29 للمسابقة سجل ثلاثية بيراميدز طارق طه ومحمد فاروق ونبيل عماد، وسجل هدف الدراويش محمد مخلوف.

سجل الدراويش 14 هدفا سجلها فى كل المواجهات، مقابل 10 أهداف فقط لبيراميدز الذى غاب عن التهديف فى مناسبتين.