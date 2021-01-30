شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يواجه الكهرباء وديا بفرمان من دراجان يوفيتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي على تنظيم مباراة ودية أمام فريق الكهرباء، بناءً على طلب من المدير الفنى الجديد دراجان يوفيتش من أجل الوقوف على مستوى كافة عناصر الفريق إيذانا ببدء مهمته في قيادة سفينة الدراويش خلال الفترة المقبلة.

وتابع مدرب الدراويش الجديد مواجهة بيراميدز التى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وطلب البوسنى دراجان يوفيتش المدير الفنى الجديد للنادى الإسماعيلى من إدارة الدراويش إمداده بتقرير مفصل عن لاعبى الفريق ومشاركاتهم هذا الموسم، وكذلك تقرير من الجهاز الطبى عن حالة المصابين وتوقيت عودتهم للتدريبات الجماعية من أجل دراسته

وتعاقد مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان بصفة رسمية مع البوسنى "دراجان يوفيتش" لتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم لمدة ستة شهور إضافة إلى مواطنه "جيفاد ساريتش" كمدرب للأحمال.

واستقبل عثمان المدير الفنى الجديد بجانب مدرب الأحمال لانهاء كل التفاصيل الخاصة بالتعاقد قبل توليه المهمة بشكل رسمى مع الدراويش فى ظل ترحيبه بتدريب أحد أكبر الأندية فى مصر والقارة السمراء ورغبته فى صنع طفرة حقيقة ضمن صفوف الدراويش.