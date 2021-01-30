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شكرا لقرائتكم خبر عن أنوس يطمئن على عبد الله السعيد بعد إصابته فى مباراة الإسماعيلى وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أصر أنوس نجم الإسماعيلي الأسبق على انتظار قائد بيراميدز عبد الله السعيد أمام غرفة ملابس فريق الكرة باستاد الإسماعيلية للاطمئنان عليه بعدما غادر مباراة الإسماعيلي مصابا، وغادر السعيد مصابا في اللقاء أمام الإسماعيلي بالدوري، وتم تحديد التشخيص المبدئي للإصابة عن أنها شد في العضلة الأمامية وسيجري بعض الفحوصات والأشعة للاطمئنان على مدى قوتها.
وحرص الكابتن أحمد العجوز المدير الفني للإسماعيلي على التواجد بغرفة ملابس بيراميدز للاطمئنان على قائد الفريق وتمنى له السلامة وألا تكون الإصابة قوية.
وحسم التعادل الإيجابى مباراة الإسماعيلي وبيراميدز بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الإسماعيلية، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.
افتتح محمد عادل أهداف المباراة للإسماعيلى في الدقيقة 14 مستغلا عرضية متقنة من زميله محمد الشامي من ناحية الجانب الأيسر، ورد نادي بيراميدز سريعا بهدف التعادل عن طريق رمضان صبحي في الدقيقة 17، ليصل إلى الهدف الخامس له في الدوري حتى الآن.
بهذه النتيجة، رفع نادي الإسماعيلي رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث عشر، بينما رفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 15 في المركز الخامس في جدوب ترتيب الدوري المصري الممتاز.
وأصبح رمضان صبحي في صدارة هدافي الدوري برصيد خمسة أهداف، متساويًا مع يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الزمالك، وأحمد سمير صانع ألعاب فريق طلائع الجيش.