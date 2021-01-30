شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة تبادلية بين الزمالك وسموحة.. حسام حسن = السعيد + محمود عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل مسئولو الزمالك وسموحة لاتفاق بين الناديين يقضى بإنهاء صفقة تبادلية ينضم من خلالها حسام حسن مهاجم سموحة للقلعة البيضاء مقابل انضمام محمود عبد العزيز زيزو وعمر السعيد إلى سموحة، وذلك خلال الساعات المقبلة قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ومن المنتظر أن يعلن الزمالك عن ضم مروان حمدى مهاجم المقاصة خلال ساعات عقب اتفاق مسئولى نادى الزمالك اتفاقهم مع نظرائهم فى المقاصة على شراء خدمات مروان حمدى مهاجم الفريق الفيومي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية مقابل 15 مليون جنيه.

وأنهى مسئولو الناديين الاتفاق على انتقال اللاعب للزمالك، ولكن يتبقى الاتفاق على القيمة المالية، بعدما حدد مسئولو المقاصة 15 مليون لبيع مروان حمدى، بينما يرغب الزمالك في دفع 10 ملايين جنيه فقط، أو دفع مبلغ مالي بنفس القيمة المحددة مع التنازل عن بعض لاعبيه على سبيل البيع أو الإعارة.

ومن المنتظر أن يتوجه مروان حمدي بعد قليل إلى الزمالك لتوقيع عقود انتقاله للزمالك، رفقة وكيلي أعماله أحمد يحيى ويحيى علي، والاتفاق مع مسئولي الزمالك على قيمة عقده الخاص.

ويتمسك مسئولو المقاصة بالحصول على مبلغ 15 مليون جنيه لبيع مروان حمدي، لاسيما أن هذا الرقم غير مبالغ فيه مقارنة بباقي الصفقات التي تفاوض معها الزمالك وفي مقدمتها حسام حسن، والذي طلب مسئولي سموحة 40 مليون جنيه لبيعه.