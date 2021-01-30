"45 يوما منعوه عن الأهلي".. من هو مروان حمدي صفقة الزمالك الجديدة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد:

مع بدايته مع كرة القدم عاني المهاجم الشاب من تكوينه الجسماني ، كان سبباً مباشراً في رحيله عن قطاع الناشئين في إنبي ورفضه في اتحاد الشرطة ووادي دجلة لنفس السبب قبل أن تتلاشي عقدة "ضآلة حجمه" مع تقدمه في السن ويصبح مروان حمدي صاحب الـ 20 عام صاحب طول فارع يبلغ 1.84 سم.

ووقع مروان حمدي مهاجم نادي مصر المقاصة لنادي الزمالك لخلافة مصطفي محمد نجمه الذي رحل إلي جالاتا سراي على سبيل الإعارة لمدة عام ونصف مع أحقية الشراء النهائي للنادي التركي.

رحل مروان عن إنبي صاحب السمعة الطيبة على صعيد الناشئين وبعد سلسلة من المحاولات حط به الرحال في نادي الشمس في الدرجة الثانية قبل أن يتحول لمحطة أخرى في حي مصر الجديدة وتحديداً نادي النصر.

وقال حمدي في تصريحات إذاعية سابقة لراديو "أون سبورت" حول بدايته مع كرة القدم "رحلت من إنبي بسبب ضآلة الحجم مقارنة مع الأخرين ، في هذه المرحلة العمرية يلعب الحجم دوراً كبيراً في استمرارك وتواجدك ".

في النصر كان الفتي الصغير تحول إلي شاب يبلغ عمره 20 عام وتحول لصاحب طول فارع جذب السيد عيد مدرب النصر للإستعانة به في الفريق الذي لعب في الدوري الممتاز قبل 4 مواسم .

التقط إيهاب جلال الموهبة التي قدمها السيد عيد وتلاقت رغبة مدرب المقاصة مع طموح حمدي في الحصول على فرص من خلال فريق يعتمد على الكرة الهجومية.

مع رحيل إيهاب جلال وقدوم عماد سليمان ابتعد حمدي عن المشاركة ومع تولي طلعت يوسف لتدريب المقاصة وجد المهاجم الشاب مشكلة مع مدربه المخضرم صاحب الفلسفة المغايرة لمن سبقه.

ويقول حمدي " طلعت يوسف لم يقتنع بي، وعندما طلب الرحل رفض، واستغربت من هذا الموقف ".

لاحت لحمدي فرصة لا تعوض في هذه الفترة للإنضمام إلي الأهلي ، في 2018 استهدف النادي الأحمر التعاقد مع مجموعة من الشباب لفريق 20 سنة في النادي للتنقيب على موهبة قد تفيد الفريق مستقبلاً وجلب بطل الدوري محمد فخري ومحمود الجزار وعمار حمدي وكان مهاجم المقاصة من الوجوه المرشحة ولكن وقف أمام وجه شهر ونصف فقط.

وكشف مروان حمدي المولود في الـ 15 من نوفمبر لعام 1996 ""كانت هناك فرصة للإنضمام للأهلي علم 2018 ، لكن لم ينجح الأمر لأن الأهلي كان يرغب في لاعب مواليد 1997 للتسجيل في صفوف الشباب، بينما أنا تخطيت سن الشباب".

محطة هامة في مشوار حمدي حصل عليها بعد إعارته من المقاصة إلى وادي دجلة بناء على توصية من اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني الأسبق للفريق الأصفر.

وقدم المدرب اليوناني مهاجمه بصوره مختلفة مع تطويره لفريق دجلة بالكامل بفلسفته التي تعتمد على التحرك وتناقل الكرات وهو ما أثر على مروان حمدي وأعاده لمدرسة إيهاب جلال مرة أخرى.

وساهم جونياس وفلسفته التي جذبت مدربين الأندية والمنتخبات في تقديم مروان حمدي وبالفعل ضمه حسام البدري مدرب المنتخب للمرة الأولى في تاريخه في أكتوبر 2019 .

واختار حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر حمدي في قائمة الفراعنة لمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا .

ولعب حمدي لأول مرة للمنتخب في مباراة ليبريا الودية الدولية التي أقيمت في الـ 7 من نوفمبر 2019 ثم شارك رسميا لأول مرة ضد جزر القمر في المباراة التي أقيمت في الـ 18 من نفس الشهر.



واختار مروان حمدي نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة كمقل أعلى وقدوة في الملاعب فيما يرى عماد متعب مهاجم الأحمر السابق المهاجم المفضل محليا.

وسجل حمدي في مشوراه الكروي 12 هدف بواقع 6 مع المقاصة و6 مع دجلة خلال 52 مباراة خاضها في بطولتي الدوري وكاس مصر ، فيما صنع المهاجم الشباب هدفاً واحد.