المقاصة يعلن بيع مروان حمدي رسميًا للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق ورامي بشاي:

أعلن سيد متولي مدير التعاقدات في نادي مصر المقاصة، إتمام صفقة بيع مروان حمدي لاعب فريقه إلى صفوف الزمالك بداية من يناير الجاري.

وأشار متولي في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن مسؤولي الزمالك والمقاصة أتفقوا على كافة بنود الصفقة التي تمت بشكل رسمي مساء اليوم، السبت.

وقال متولي: "عقدنا جلسة مع مسؤولي الزمالك وتم خلالها الاتفاق على كل شيء وإتمام كافة الإجراءات".

واختتم: "الصفقة انتهت رسميًا ومروان حمدي أصبح لاعبًا في صفوف الزمالك".

وعلم الخليج 365 من مصدر داخل نادي الزمالك -تحفظ على ذكر اسمه-، أن العقد الموقع بين الزمالك ومروان حمدي في حضور وكيله أحمد يحيى، يمتد لأربعة مواسم.

الجدير بالذكر أن مروان حمدي تواجد في مقر نادي الزمالك مساء اليوم السبت، للتوقيع على عقود انضمامه إلى القلعة البيضاء.