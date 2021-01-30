الأهلي: الشحات يعود للمران الإثنين وهاني الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:
أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن حسين الشحات جناح الفريق سوف يعود إلى التدريبات الجماعية بشكل تدريجي بداية من الإثنين المقبل، على أن يكون محمد هاني في كامل الجاهزية للمران الجماعي الثلاثاء.
وقال عبدالحفيظ في تصريحاته للموقع الرسمي للأهلي: "الشحات شعر بثقل في العضلة الخلفية عقب انتهاء مباراة بيراميدز الأخيرة، ومن ثم فضل الجهاز الطبي منحه راحة سلبية من التدريبات".
وأوضح مدير الكرة أن اللاعب سيعود بشكل تدريجي إلى التدريبات الجماعية بعد غد الإثنين، استعدادًا لمواجهة الدحيل في بداية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية يوم الخميس المقبل.
على صعيد متصل، قال سيد عبد الحفيظ إن محمد هاني الظهير الأيمن للفريق سيكون جاهزّا للعودة إلي التدريبات الجماعية يوم الثلاثاء المقبل.
أضاف: "هاني ينفذ برنامجا تأهيليا في الوقت الحالي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية، واقترب من الانتهاء منه وسيكون جاهزًا للوجود في التدريبات الجماعية للفريق يوم الثلاثاء القادم".
ويستعد الأهلي لمواجهة الدحيل في بداية الرحلة بكأس العالم للأندية يوم 4 فبراير المقبل على ملعب المدينة التعليمية.