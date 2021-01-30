الأهلي: الشحات يعود للمران الإثنين وهاني الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن حسين الشحات جناح الفريق سوف يعود إلى التدريبات الجماعية بشكل تدريجي بداية من الإثنين المقبل، على أن يكون محمد هاني في كامل الجاهزية للمران الجماعي الثلاثاء.

وقال عبدالحفيظ في تصريحاته للموقع الرسمي للأهلي: "الشحات شعر بثقل في العضلة الخلفية عقب انتهاء مباراة بيراميدز الأخيرة، ومن ثم فضل الجهاز الطبي منحه راحة سلبية من التدريبات".

وأوضح مدير الكرة أن اللاعب سيعود بشكل تدريجي إلى التدريبات الجماعية بعد غد الإثنين، استعدادًا لمواجهة الدحيل في بداية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية يوم الخميس المقبل.

على صعيد متصل، قال سيد عبد الحفيظ إن محمد هاني الظهير الأيمن للفريق سيكون جاهزّا للعودة إلي التدريبات الجماعية يوم الثلاثاء المقبل.

أضاف: "هاني ينفذ برنامجا تأهيليا في الوقت الحالي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية، واقترب من الانتهاء منه وسيكون جاهزًا للوجود في التدريبات الجماعية للفريق يوم الثلاثاء القادم".

ويستعد الأهلي لمواجهة الدحيل في بداية الرحلة بكأس العالم للأندية يوم 4 فبراير المقبل على ملعب المدينة التعليمية.