الأهلي: ليس مسموحًا لأي شخص بزيارة الفريق.. ولا نفكر في مواجهة بايرن ميونيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن بعثة الفريق المتواجدة في قطر تخضع لإجراءات احترازية مشددة داخل فندق الإقامة قبل مواجهة الفريق الأولى في مونديال العالم للأندية.

وكان فريق الأهلي قد وصل إلى قطر، مساء أمس الجمعة، ليبدأ مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة الدحيل القطري يوم 4 من الشهر القادم.

وقال مرتجي في تصريحات لبرنامج كلمة أخيرة عبر قناة أون:" الإجراءات الاحترازية هنا قوية لدرجة أن فندق الإقامة يشبه السجن من كثرة التشديد".

وأضاف:" ليس مسموح بأي زيارات خارجية للفريق فنحن داخل الفقاعة ولن يتم السماح بدخول أي أحد من خارج الفقاعة ".

وبسؤاله عن إمكانية حضور محمد أبو تريكة لاعب الفريق السابق لزيارة بعثة الأهلي، أوضح أنه غير مسموح لأي شخص بالدخول والتواجد داخل الفقاعة وهذا طبقا للإجراءات الاحترازية التي تطبق من قبل فيفا".

وأشار إلى أن الفريق لا يفكر في مباراة بايرن ميونيخ، مؤكدًا أن الهدف الأول هو مباراة الدحيل من أجل العبور والمرور إلى المباراة الثانية أمام بايرن الذي تربطنا به علاقة جيدة.

وتابع:" شعرنا بهتاف "بيبو بيبو" في استقبال الجماهير لبعثة الأهلي فى كأس العالم للأندية، وجماهير الأهلي كانوا على جانبي الطريق حتى الفندق رغم كورونا ".

وأتم تصريحاته:" محمد مرجان بحالة جيدة ولا يوجد أي خوف عليه لا يُعاني من أي أعرض".