أهلي جدة يطلب مدافع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

طلب نادي أهلي جدة التعاقد مع محمود علاء مدافع فريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية في ظل بحث فريق مدينة جدة عن تدعيم الدفاع.

وبحسب مصدر من داخل نادي الزمالك لـ"الخليج 365"، فإن نادي أهلي جدة تقدم بعرض لنادي الزمالك للحصول على خدمات محمود علاء إلا أن إدارة نادي الزمالك تمسكت باللاعب.

وأشار المصدر، إلى أن إدارة الزمالك تمسكت بمحمود علاء نظرًا لاعتباره من الركائز الأساسية في الفريق وهذا ما يمنع اللاعب من الرحيل قبل إغلاق نافذة باب الانتقالات.

وسبق وأن حاول أهلي جدة الحصول على خدمات محمود حمدي "الونش" على سبيل الإعارة إلا أن إدارة الزمالك رفضت العرض أيضًا.

وكان نادي الزمالك أصدر بيانًا رسميًا أعلن من خلاله رفض رحيل أي لاعب ماعدا مصطفى محمد والذي انتقل إلى صفوف جالاتا سراي التركي مؤخرًا على سبيل الإعارة.

وتلقى العديد من نجوم الزمالك لعروض احتراف من الخليج لعل أبرزهم الونش من أهلي جدة وأحمد سيد "زيزو" من جانب العين الإماراتي.