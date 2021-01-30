خاص.. الوداد يجدد مفاوضاته مع لاعب الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

كشف مصدر من داخل إدارة نادي الزمالك، أن نادي الوداد البيضاوي المغربي جدد مفاوضاته من أجل استعارة الجناح المغربي محمد أوناجم خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأفاد المصدر في تصريحات عبر "الخليج 365"، أن المفاوضات بين الوداد والزمالك تجددت من أجل استعارة اللاعب في الميركاتو الجاري.

ومن المنتظر أن يتم حسم مصير اللاعب في الساعات المقبلة سواء بالرحيل أو البقاء.

ويسعى محمد أوناجم إلى الخروج من الزمالك في الفترة الجارية من أجل الحصول على فرصة المشاركة بعدما أصبح اللاعب بعيدًا عن حسابات المدرب جايمي باتشيكو.

إدارة الزمالك بدورها تسعى إلى خروج أوناجم من أجل ضم صفقة هجومية في ظل اكتمال عدد مقاعد الأجانب في الفريق خاصة بعد رحيل مصطفى محمد للدوري التركي من بوابة فريق جالاتا سراي.

جدير بالذكر أن أوناجم انتقل إلى الزمالك في الصيف قبل الماضي قادمًا من فريق الوداد البيضاوي.