هداف المقاولون العرب يرحل للكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

منح مسئولو نادي المقاولون العرب، الضوء الأخضر للمهاجم التونسي سيف الدين الجزيري من أجل الرحيل عن "ذئاب الجبل" في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبحسب مصدر لمصراوي، فإن إدارة المقاولون سمحت للاعب بالرحيل عن النادي في فترة الانتقالات الشتوية، حيث ستكون الوجهة المقبلة للهداف التونسي الانتقال للدوري الكويتي.

وارتبط الجزيري بالانتقال لفريق الكويت الكويتي خلال فترة الانتقالات الشتوية بحسب ما جاء عبر وسائل إعلام كويتية في الفترة الأخيرة.

ويلعب صاحب الـ27 عامًا في صفوف المقاولون العرب حيث شارك النجم التونسي رفقة "ذئاب الجبل" في الموسم الحالي خلال تسع مباريات أحرز من خلالها أربعة أهداف.

وبصورة عامة شارك الجزيري مع المقاولون العرب في 55 مباراة أحرز من خلال 18 هدفًا وصنع تسعة أهداف حاسمة.