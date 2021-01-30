سوق الانتقالات | كومان يعلن موعد انضمام إيريك جارسيا لصفوف برشلونة

أعلن المدرب الهولندي لبرشلونة الاسباني رونالد كومان السبت ان قلب الدفاع الشاب إيريك جارسيا سيعود إلى صفوف فريقه الموسم المقبل، قادمًا من مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي.

قال كومان في مؤتمر صحافي عشية مباراة فريقه مع أتلتيك بلباو في المرحلة 21 من الدوري الاسباني “تناقشت مع بيب (جوراديولا، مدرب سيتي) لتهنئته بعيده الخمسين (18 يناير)، لكننا لم نتحدث عن إريك جارسيا لأن ذلك ليس من مهامي”.

تابع كومان “نعرف انه سيأتي بالتأكيد الموسم المقبل. إذا لم يحصل ذلك في يناير سنقبل بذلك ونمضي قدما”.

وتدير برشلونة راهنًا لجنة موقتة بعد استقالة رئيسه جوزيب ماريا بارتوميو، فيما تأجلت الانتخابات الرئاسية إلى7 مارس بسبب جائحة فيروس كورونا.

وبحسب الصحف الكاتالونية، لم يمنح المرشحون الثلاثة (جوان لابورتا، فيكتور فونت وتوني فريتشا) الضوء الاخضر لجلب قلب الدفاع الشاب الشتاء الحالي، فيما يجتاز النادي مرحلة دقيقة من الناحية المالية. وكان غارسيا (20 عامًا)، أحد مواهب اكاديمية “لا ماسيا”، قد ترك برشلونة في عمر صغير منتقلًا الى سيتي في 2017.