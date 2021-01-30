الامارات | احداث مباراة الشارقة والفجيرة.. 4 قرارات تحكيمية مؤثرة للحكم الجنيبي

شكرا لقرائتكم خبر عن احداث مباراة الشارقة والفجيرة.. 4 قرارات تحكيمية مؤثرة للحكم الجنيبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعاد الشارقة نغمة الانتصارات مجددا بعد خسارتيه الأخيرة أمام شباب الأهلي في نهائي كأس سوبر الخليج العربي وأمام الوصل في كأس الخليج العربي، وفاز مساء اليوم السبت على الفجيرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على استاد الشارقة ضمن الجولة 14 لدوري الخليج العربي.

وقاد لاعبا الشارقة كايو لوكاس وإيغور كورنادو فريقهما لفوز ثمين ليقفز الشارقة برصيده إلى 35 نقطة محققا انتصاره رقم 11 في الدوري.

وعزز الشارقة بهذا الفوز صدارته للمسابقة بفارق خمس نقاط من الجزيرة صاحب المركز الثاني برصيد 30 نقطة.

وعمقت هذه الخسارة التي تعد الـ 11 في الدوري جراح الفجيرة الذي تجمد رصيده عند سبع نقاط في المركز قبل الأخير.

ومثلت مغادرة مهاجم الشارقة البرازيلي ويلتون سواريز الملعب 42" بداعي الإصابة خبرا حزينا لجمهور الشارقة.

تقدم الشارقة بهدف السبق عن طريق البرازيلي كايو لوكاس" 38" من تسديدة راسية محكمة من كرة اصطدمت بمدافع الفحيرة محمد مصطفى وأخذت طريقها للشباك

وسجل إيغور كورنادو الهدف الثاني للشارقة " 54" بجهود فردي رائع .

وأضاف إيغور الهدف الثالث للشارقة "61" من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء بعدما إستعان بتقنية الفيديو

وسجل الفجيرة هدفه الوحيد من ركلة جزاء سددها كريستيان صموئيل " 67" وقلص اللاعب البديل البرازيلي أوليفيرا الفارق بتسجيله هدفا جميلا "81" من تسديدة صاروخية.

وشهدت المباراة قرارات تحكيمية مؤثرة للحكم الدولي عمار الجنيبي أبرزها بجانب ركلتي الجزاء للشارقة والفجيرة، الغاء هدف للفجيرة "26" بعدما استعان بتقنية الحكم الفيديو "الفار" كما ألغى "الفار" أيضا بطاقة صفراء ثانية للاعب الفجيرة محمد مصطفى" 74".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news