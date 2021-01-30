شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حمدي يصل الزمالك لإنهاء إجراءات انتقاله للقلعة البيضاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتواجد مراون حمدي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، في مقر نادي الزمالك، لإنهاء إجراءات انتقاله لصفوف القلعة البيضاء.

جاء ذلك في إطار سعي اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك في التعاقد مع مهاجم لتعويض رحيل مصطفى محمد لصفوف جالاتا سراي التركي.

ووفقًا لمصدر من الزمالك، مروان يتواجد حاليا داخل نادي الزمالك بصحبة أحمد يحيى، وكيل اللاعبين، للاتفاق على كافة تفاصيل العقد الذي سيكون لمدة 4 مواسم مقابل ما يقرب من 15 مليون جنيه لنادي المقاصة بخلاف ما سيتقاضاه اللاعب.